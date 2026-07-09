Roma, 9 luglio 2026 – Previsioni rispettate. Fin dall’inizio iI superfavorito è stato sempre lui, Michele Mari con I convitati di pietra (Einaudi) ed è stato lui a vincere l’ottantesima edizione del Premio Strega. Quindi, nonostante le polemiche e la bufera che lo hanno investito dopo le sue presunte offensive affermazioni su Michela Murgia con conseguente lite con Teresa Ciabatti, anche lei finalista con Donnaregina (Mondadori), Mari, alla sua prima partecipazione allo Strega, si è aggiudicato il riconoscimento letterario italiano più importante. Un successo che, per la verità, a un certo punto non appariva più così scontato, visto che la vicenda ha tenuto banco per giorni, con chi sosteneva che bisognava distinguere tra l’autore e la sua opera e valutare soltanto questa, e chi riteneva inaccettabili le considerazioni attribuite a Mari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Premio Strega 2026 è di Michele Mari: il superfavorito vince con i suoi compagni di liceo nonostante il caso Murgia e la lite con Teresa Ciabatti

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Premio Strega, Michele Mari: Io favorito Un po' ci credo, su Murgia caso chiuso

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Premio Strega 2026, Michele Mari si confessa alla vigilia della finale. Lo scrittore ammette di credere nella vittoria con prudenza e archivia le polemiche con Teresa Ciabatti sul caso Murgia. Iscriviti a X per non perdere altri aggiornamenti. Ricevi le ultime notizi x.com

Premio Strega 2026 di r/libri (risultati) reddit

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