Il Pisa continua a cercare giocatori dall’Inter, dopo aver preso Akinsanmiro, ora si concentra su Cocchi. La società toscana mira a rafforzare la rosa con il giovane talento nerazzurro. Il rapporto di collaborazione tra i due club sul mercato si mantiene attivo e in evoluzione. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali accordi o trattative in corso.

Inter News 24 Pisa, i toscani puntano al nuovo talento nerazzurro per rinforzare la rosa: dopo Akinsanmiro si punta su Cocchi. Il rapporto di collaborazione sul mercato tra Inter e Pisa sembra destinato a proseguire. Dopo l’esperienza della scorsa stagione che ha visto protagonista Akinsanmiro con la maglia nerazzurra toscana, il club pisano è pronto a pescare nuovamente nel vivaio dei campioni d’Italia. Come emerso negli ultimi giorni, il nome in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione è quello di Cocchi, profilo seguito con grande attenzione dalla dirigenza toscana per arricchire il proprio organico. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter La situazione Akinsanmiro e l’asse col Pisa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Il Pisa guarda ancora in casa Inter: dopo Akinsanmiro, nel mirino c’è Cocchi

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