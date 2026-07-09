Il reparto offensivo del Napoli conta tre attaccanti che complessivamente superano i cinque metri e 80 centimetri in altezza. Si tratta di Lucca, Lukaku e Hojlund, che insieme costituiscono un’unità imponente. Nonostante la loro presenza fisica, la squadra dovrà attendere l’effettivo rendimento in campo, poiché i gol segnati sono ancora da verificare. La formazione ha ora a disposizione un attacco di grandi dimensioni, ma l’efficacia realizzativa resta da confermare.

Se i gol si pesano, vabbè, no problem: metti assieme Hojlund, Lucca e Lukaku ed è inevitabile sentirsi al sicuro o quasi. Ma, se i gol si contano, allora Napoli se ne può stare pure comodamente in attesa che arrivi un’altra stagione, per provare a riprendersi il meglio da ognuno. Romelu Lukaku, un Big (Rome), viaggia su cifre considerevoli, ha superato quota quattrocento (409 per la precisione tra club e Nazionale), al Mondiale sta dimostrando che, manco fosse unto dal Signore, gli basta mettere un piede in campo che con l’altro la butta dentro. Certo, ha un ingaggio a portata di arabi e turchi, otto e mezzo netti, ma queste sono storie del mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Napoli e un attacco di giganti: Lucca a Lukaku con Hojlund, sono quasi 6 metri...

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