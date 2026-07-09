Il sacerdote ha scritto nel suo testamento: “Muoio felice, in cassa vestitemi in tuta”. Le sue ultime volontà sono state lette pubblicamente, lasciando un segno di semplicità e umanità. La comunità si è riunita per ascoltare le parole che raccontano un legame autentico con la vita e la morte. La scomparsa del sacerdote e del giovane ha suscitato grande dolore tra i presenti.

Il dolore per la tragica scomparsa di don Francesco Andreoli e del giovane animatore ha scosso l’intera comunità, rimasta oggi profondamente commossa dalle toccanti parole lasciate in eredità dal sacerdote. Una sorta di vero e proprio testamento spirituale che don Francesco aveva scritto nel 2024 e che mai avrebbe pensato potesse essere letto solo pochissimi anni dopo. Parole che arrivano dirette al cuore di chi legge o di chi ascolta e che non possono lasciare indifferenti. Una regola che forse in pochi conoscono, ma che anche don Francesco ha rispettato: il redigere un testamento al momento della sua professione perpetua nei salesiani. La sua storia ha colpito tutti quanti, così come il suo amore e la fiducia che aveva riposto nei ragazzi che stava seguendo per il campo estivo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il commovente testamento spirituale di don Francesco Andreoli: “Muoio felice, in cassa vestitemi in tuta”

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