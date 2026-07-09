Il campo largo cerca un candidato senza trovare ancora un progetto condiviso. La difficoltà si riflette anche nelle strategie comunicative, che sono legate ai temi affrontati nelle discussioni interne. La mancanza di una proposta unitaria rende complesso definire una posizione chiara e condivisa. La ricerca di un nome rappresentativo prosegue senza risultati concreti, mentre gli interlocutori continuano a dialogare senza arrivare a un accordo definitivo.

Misurare la salute politica del campo largo passa anche dalle scelte comunicative, che significa poi guardare ai temi di cui si discute. Nonostante gli appuntamenti di ieri e del 15 luglio, a Napoli e a Padova, la discussione pubblica che finora filtra da capipartito e palazzi è ferma al nome da dare alla coalizione, più che orientata verso temi propositivi. Se l’elemento può avere, in prospettiva, certamente una sua rilevanza, quando Giuseppe Conte propone «Alleanza per la Costituzione e la democrazia» e Bonelli risponde con Apa – «Alleanza per la pace e l’ambiente» – è lì che emerge tutta la debolezza, anche culturale, dello stato dell’attuale costruzione di un’offerta politica credibilmente alternativa al governo Meloni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il campo largo cerca un nome, ma non trova un progetto

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They Fled the Caliphate. This Man Is Hunting Them Down.

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