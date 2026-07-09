Il caldo intenso si fa sentire, ma non si manifesta visivamente. Le autorità locali in varie regioni italiane e all’estero raccomandano di evitare le ore più calde, di idratarsi frequentemente e di rimanere in ambienti chiusi quando possibile. Queste indicazioni vengono comunicate attraverso avvisi inviati a cittadini e utenti. Non sono state segnalate altre misure o interventi specifici.

Fa caldo. Non riesco a pensare ad altro mentre scrivo. Intanto, da diverse parti d’Italia e del mondo, amici e amiche mi inoltrano gli avvisi delle amministrazioni locali: evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, restare al chiuso se possibile. È arrivata un’altra ondata di calore. Il problema delle ondate di calore è che sono fenomeni estremi i cui effetti si vedono poco. A differenza di un’alluvione o di un incendio, il caldo estremo raramente produce immagini spettacolari e quelle usate per rappresentarlo (persone con un fazzoletto sulla fronte, alle fontanelle o in spiaggia) non ne riescono a mostrare la gravità, nonostante sia tra gli eventi meteorologici più letali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il caldo estremo si sente ma non si vede

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Red Extreme Heat Warning VLOG - UK.

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