Durante il Mondiale, sono stati sbagliati 20 rigori, di cui nove sono stati calciati da giocatori che hanno fatto un passo indietro prima di tirare. La sosta ha coinciso con alcuni di questi errori, influenzando le decisioni e le esecuzioni durante le partite. Non ci sono dati che colleghino direttamente la pausa alle percentuali di errore, ma si registrano diverse occasioni in cui i calciatori hanno modificato il loro approccio. Finora, nessuna delle squadre ha subito penalizzazioni legate a questi errori.

In questo Mondiale sono stati sbagliati già 20 rigori, e di questi 20 tiri ben nove sono stati eseguiti da calciatori che hanno fatto il passettino d'arresto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il boomerang dei rigori con la sosta

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