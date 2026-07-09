Alpine ha presentato al Festival of Speed di Goodwood il prototipo della terza generazione dell’A110, chiamato A110 Future. Questo modello segue le versioni prodotte dal 2017 e le storiche degli anni Sessanta e Settanta. La nuova vettura rappresenta un'evoluzione rispetto alle precedenti, senza ancora dettagli tecnici o specifiche ufficiali divulgate. La presentazione si inserisce nel contesto di una strategia di sviluppo per le future sportive del marchio.

Alpine porta al Festival of Speed di Goodwood il prototipo della terza generazione dell’A110, che arriva dopo quella gloriosa degli anni Sessanta e Settanta e lanciata nel 2017, battezzandolo A110 Future. Sotto le sue forme, che richiamano l’identità del passato del marchio francese, la nuova berlinetta a trazione completamente elettrica cela la nuova piattaforma App, progettate per infondere a un modello a batteria le caratteristiche tipiche del brand francese, ossia sportività, leggerezza e guidabilità ai massimi livelli. Una sfida impegnativa per i tecnici della casa transalpina, perché - com’è noto - questi concetti mal si sposano con la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I segreti della piattaforma Alpine per le future sportive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alpine A110 Future: prime immagini della prossima generazioneDurante il Goodwood Festival of Speed, che si terrà dal 9 al 12 luglio 2026 nel West Sussex, sarà presentato il prototipo della terza generazione...

Le fideiussioni sportive: "Nè omissioni né segreti"Il sindaco ha ribadito che sulle fideiussioni sportive non ci sono omissioni e che la gestione è stata trasparente.

Si parla di: Dopo oltre 35.000 Alpine A110 prodotte, lo stabilimento di Dieppe si ferma: sta per arrivare la nuova A110 elettrica.

I segreti della piattaforma Alpine per le future sportiveAlpine porta al Festival of Speed di Goodwood il prototipo della terza generazione dell’A110, che arriva dopo quella gloriosa degli anni Sessanta e Settanta e lanciata nel 2017, battezzandolo A110 ... gazzetta.it

Alpine: la nuova piattaforma APP per una gamma rinnovataAlpine punta ad ampliare il proprio portafoglio prodotti e presenta il suo piano di crescita, all’interno della strategia futuREady del Gruppo Renault. Dopo aver annunciato una crescita a tre cifre lo ... motorionline.com