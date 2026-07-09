i rapporti europa usa evitato lo scontro aperto trump pensa agli affari

Al vertice Nato di Ankara, che si è concluso il 9 luglio 2026, non si sono verificati scontri aperti tra Europa e Stati Uniti, anche se i rapporti tra le due parti mostrano segni di modifica. Mentre il confronto non ha portato a una rottura formale, si osservano cambiamenti negli equilibri transatlantici, con una certa distanza che si riflette nelle dinamiche delle relazioni. In particolare, l’ex presidente degli Stati Uniti sembra concentrarsi più sugli affari piuttosto che sui conflitti pubblici con gli alleati europei.

Roma, 9 luglio 2026 – Lo strappo c’è, ma non si vede. Il Vertice Nato di Ankara si chiude senza una rottura netta, ma gli equilibri transatlantici stanno cambiando. E allo stesso tempo la Turchia sembra voler assumere un ruolo più forte nell’Alleanza. Nathalie Tocci, Docente alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies di Bologna e presidente del consiglio scientifico dello IAI, ha analizzato la situazione, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente e all’Ucraina. Professoressa Tocci, qual è il risultato del vertice Nato? “Paradossalmente il vero risultato è che non ci sono risultati. E questa, con l’amministrazione Trump, è una buona notizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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