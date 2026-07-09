I programmi TV di oggi 9 luglio 2026 | calcio musica e film
Su Rai 1 va in onda la partita Francia-Marocco, quarti di finale dei Mondiali di Calcio 2026. Su Canale 5 si svolge l’evento musicale “TIM Battiti Live”. Su Canale 20 viene trasmesso il film “Matrix Revolutions”.
Guida ai programmi TV del 9 luglio 2026: “Francia-Marocco” su Rai 1, “TIM Battiti Live” su Canale 5, “Matrix Revolutions” su Canale 20. La prima serata del 9 luglio 2026 propone su Rai 1 Francia – Marocco, match degli quarti dei Mondiali di Calcio 2026. Una serata di sport, analisi e collegamenti in diretta. Su Canale 5 torna la musica dell’estate con TIM Battiti Live, tra hit, ospiti e atmosfera da concerto. Italia 1 punta sull’adrenalina con Crossfire – Bloccati nell’incubo, thriller d’azione ad alta tensione. Per gli amanti del cinema, Iris propone il classico intramontabile Forrest Gump, mentre Sky Cinema Uno lancia la Prima TV Black Phone 2, titolo forte della programmazione Sky. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Diteci sì, se oggi stavate aspettando di vedere Capri su Rai 1. Esattamente alle ore 14 sarebbe tornata in tv una delle serie più amate. E invece, per una discutibile decisione da parte della Rai, la fascia pomeridiana sarà occupata da programmi tv in replica. facebook
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