I nepo baby si prendono la moda | in passerella Matilde Lucidi Athena Accorsi e i figli di Britney Spears

Notizia in breve

In passerella sono saliti alcuni giovani che sono figli di personaggi noti, tra cui Matilde Lucidi, Athena Accorsi e i figli di Britney Spears. Questi modelli emergenti stanno iniziando a farsi strada nel settore della moda, spesso grazie alle loro connessioni familiari. La presenza di questi giovani sulla passerella si sta facendo notare come parte di un fenomeno più ampio di figli di celebrità che si affacciano nel mondo della moda. La loro partecipazione si è verificata in diverse sfilate recenti.