i film della settimana scelti da internazionale

Questa settimana, i film scelti da Internazionale si concentrano sulla storia recente. Questi titoli, ambientati in periodi passati, mantengono una loro attualità e rilevanza nel presente. La selezione include pellicole che rappresentano eventi e temi contemporanei, offrendo uno sguardo sulle vicende recenti attraverso la narrazione cinematografica. La scelta mira a evidenziare come il cinema possa riflettere e interpretare il passato, rimanendo comunque vicino alla realtà attuale.

I film sulla storia recente hanno la strana capacità di risultare attuali e pertinenti rispetto al momento in cui sono realizzati. Ambientato nel 1973, agli albori della dittatura di Pinochet, L’hangar rosso di Juan Pablo Sallato affronta un tema oggi più che mai pressante al livello globale: le sfide morali poste dell’autoritarismo e come i singoli individui dovrebbero reagire. Basato su eventi realmente accaduti, il dramma di Sallato è contemporaneamente impressionistico e molto preciso. Caratteristica che, unita alla sua asciuttezza, dà vita a un ritratto teso e intenso della crisi morale ed esistenziale di un uomo, che si svolge in un tempo che sembra quasi reale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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