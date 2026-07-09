Hibou Interiors ha aperto un nuovo showroom a Bergamo, segnando un passo importante nel settore dell’interior design. La società, nota per la sua attenzione alla personalizzazione, si distingue in un mercato dove prevalgono le catene con soluzioni standardizzate. La nuova sede è stata inaugurata con una cerimonia a cui hanno partecipato clienti e professionisti del settore, sottolineando l’interesse per le proposte su misura e il design di alta qualità.

In un mercato dominato da grandi catene e soluzioni omologate, c’è chi continua a dimostrare che il vero lusso è la personalizzazione. A Bergamo questo nome è Hibou Interiors, showroom e studio di interior design che negli ultimi anni ha saputo distinguersi grazie a una filosofia precisa: ogni casa deve essere unica, proprio come le persone che la abitano. Non si tratta di un semplice store di arredamento, ma di un luogo dove idee, progettazione e creatività si fondono per trasformare qualsiasi ambiente in uno spazio capace di emozionare. Dietro ogni progetto c’è uno studio approfondito degli spazi, delle esigenze del cliente e del suo stile di vita, con l’obiettivo di creare interni che non seguano le mode del momento, ma che sappiano resistere al tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hibou Interiors, la firma che sta conquistando il mondo dell’interior design

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