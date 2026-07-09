Haaland conquista il web ai Mondiali 2026 | tra gol e meme è diventato uno dei protagonisti del torneo

Notizia in breve

Durante i Mondiali 2026, Erling Haaland è diventato un protagonista anche sui social media, grazie a meme e contenuti che lo ritraggono al di fuori del campo. Mentre gli avversari cercano di arginare le sue azioni in partita, sui social si moltiplicano immagini e battute che lo ritraggono in modo spontaneo e divertente. La sua presenza online ha attirato l'attenzione di un pubblico più ampio rispetto alle partite stesse.