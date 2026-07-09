Haaland conquista il web ai Mondiali 2026 | tra gol e meme è diventato uno dei protagonisti del torneo
Durante i Mondiali 2026, Erling Haaland è diventato un protagonista anche sui social media, grazie a meme e contenuti che lo ritraggono al di fuori del campo. Mentre gli avversari cercano di arginare le sue azioni in partita, sui social si moltiplicano immagini e battute che lo ritraggono in modo spontaneo e divertente. La sua presenza online ha attirato l'attenzione di un pubblico più ampio rispetto alle partite stesse.
Quando Erling Haaland scende in campo, gli avversari pensano soprattutto a come fermarlo, ma fuori dal rettangolo di gioco succede qualcosa di molto diverso: il centravanti norvegese riesce a conquistare il web con la stessa naturalezza con cui segna. Ai Mondiali 2026 è già uno dei grandi protagonisti, ovviamente grazie ai suoi gol, ma anche ad un modo di comunicare che lo ha trasformato in uno dei personaggi più amati del torneo. Con sette reti, comprese le due decisive contro il Brasile agli ottavi di finale, Haaland ha trascinato la Norvegia fino ai quarti. Ma, mentre continua a dominare sul campo, i social raccontano un’altra storia: quella di un campione che non ha paura di scherzare su se stesso e che, proprio per questo, riesce a parlare anche a chi non segue il calcio ogni settimana. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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