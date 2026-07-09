GUIDA TV 9 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Questa sera, le principali reti trasmettono diversi programmi: Rai propone un film, Mediaset una serie tv, La7 un talk show, Discovery un documentario. Gli ascolti serali saranno monitorati e pubblicati domani. La guida tv di BubinoBlog fornisce i dettagli sugli orari e i programmi. Gli spettatori possono scegliere tra le varie proposte, senza conoscere ancora i dati di ascolto. La serata televisiva si svolge tra diverse fasce e generi, con attenzione ai risultati di ascolto.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 22:00 00:20 Francia-Marocco Notti Mondiali Calcio Talk Show Rai2 21:20 23:00 Mai Fidarsi di Mio Marito 1ªTv L’Incubo di Maggie Film Film Rai3 21:15 23:25 Il Mondo con gli Occhi di Overland Cronache dalla Storia Doc. Doc. Rete 4 21:30 23:40 Innamorato Pazzo Vieni Avanti Cretino Film Film Canale 5 21:50 01:25 TIM Battiti Live Tg5 Musica Notiziario Italia 1 21:30 01:25 Crossfire: Bloccati nelll’Incubo Studio Aperto: La Giornata Serie Tv Notiziario La7 21:15 23:00 Piazzapulita Speciale Uozzap Cinema Talk Show Video-frammenti Tv8 21:40 23:10 Quattro Matrimoni 1ªTv Quattro Matrimoni R Reality Show Reality Show Nove 21:30 00:55 La Corrida R Nudi e Crudi Talent Show Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
Notizie e thread social correlati
GUIDA TV 1 LUGLIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALIQuesta sera in tv, tra le reti Rai, Mediaset, La7 e Discovery, ci sono diversi programmi in onda.
GUIDA TV 2 LUGLIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALIStasera in tv, tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery, si svolge il primo turno di giochi del Totoshare, con le reti che trasmettono programmi di...
Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Luglio, in prima serata; Mbappé contro Hakimi: dove vedere gratis in TV il quarto di finale mondiale Francia-Marocco; Mondiali 2026: calendario quarti di finale, dove vedere le partite in chiaro sulla Rai e dettagli su orari e città; Programmi TV 9 luglio 2026: cosa vedere stasera.
Appuntamenti su #Tv2000 #9luglio ore 21.10 film Mr. Bean's Holiday con Rowan Atkinson e Willem Dafoe ore 22.40 documentario Arturo Mari. Il fotografo dei Papi #guidatv #film #intrattenimento #storieitaliane #biopic #informazione #teatro #cinema x.com
Lino Banfi compie 90 anni Il 9 luglio 1936 nasceva a Canosa di Puglia Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi. Oggi spegne 90 candeline ed è ancora uno dei volti più amati della tv e del cinema italiano. Dai film sexy anni '70 al nonno d'Italia. Ha iniziato con la facebook
Stasera in TV: film da vedere giovedì 9 luglio, in prima serataStasera in TV, Giovedì 9 Luglio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ... msn.com
Guida tv giovedì 9 luglio 2026: cosa vedere stasera in tvEcco quello che c'è da vedere questa sera in tv giovedì 2 luglio 2026 sui principali canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery e La7 ... dituttounpop.it
Cosa c'è di nuovo su Disney+ a luglio 2026? Guida alle novità sul catalogo reddit