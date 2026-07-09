GUIDA TV 9 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog.altervista.org 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa sera, le principali reti trasmettono diversi programmi: Rai propone un film, Mediaset una serie tv, La7 un talk show, Discovery un documentario. Gli ascolti serali saranno monitorati e pubblicati domani. La guida tv di BubinoBlog fornisce i dettagli sugli orari e i programmi. Gli spettatori possono scegliere tra le varie proposte, senza conoscere ancora i dati di ascolto. La serata televisiva si svolge tra diverse fasce e generi, con attenzione ai risultati di ascolto.

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Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 22:00 00:20 Francia-Marocco Notti Mondiali Calcio Talk Show Rai2 21:20 23:00 Mai Fidarsi di Mio Marito 1ªTv L’Incubo di Maggie Film Film Rai3 21:15 23:25 Il Mondo con gli Occhi di Overland Cronache dalla Storia Doc. Doc. Rete 4 21:30 23:40 Innamorato Pazzo Vieni Avanti Cretino Film Film Canale 5 21:50 01:25 TIM Battiti Live   Tg5 Musica Notiziario Italia 1 21:30 01:25 Crossfire: Bloccati nelll’Incubo Studio Aperto: La Giornata Serie Tv Notiziario La7 21:15 23:00 Piazzapulita Speciale Uozzap Cinema Talk Show Video-frammenti Tv8 21:40 23:10 Quattro Matrimoni 1ªTv Quattro Matrimoni R Reality Show Reality Show Nove 21:30 00:55 La Corrida R Nudi e Crudi Talent Show Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

guida tv 9 luglio 2026 gioca al totoshare e indovina gli ascolti serali
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