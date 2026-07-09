GUIDA TV 9 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Notizia in breve

Questa sera, le principali reti trasmettono diversi programmi: Rai propone un film, Mediaset una serie tv, La7 un talk show, Discovery un documentario. Gli ascolti serali saranno monitorati e pubblicati domani. La guida tv di BubinoBlog fornisce i dettagli sugli orari e i programmi. Gli spettatori possono scegliere tra le varie proposte, senza conoscere ancora i dati di ascolto. La serata televisiva si svolge tra diverse fasce e generi, con attenzione ai risultati di ascolto.