Guerra Iran Usa perché Donald Trump ha ripreso a bombardare Teheran nonostante il cessate il fuoco
Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare obiettivi in Iran nonostante un accordo preliminare di cessate il fuoco, che si è rivelato poco duraturo. La ripresa degli attacchi è stata confermata da fonti militari e avviene in un contesto di escalation tra le due nazioni. L’accordo, firmato ma non rispettato, aveva previsto una pausa delle operazioni militari, che però non è stata mantenuta. La situazione rimane tesa con attacchi che continuano a coinvolgere obiettivi iraniani.
La guerra tra Stati Uniti e Iran conosce una nuova escalation. L’accordo preliminare di cessate il fuoco si è rivelato scritto sulla sabbia, come su Virgilio Notizie avevamo sottolineato subito dopo la firma. Il motivo principale è sempre lo stesso, che farà fallire qualsivoglia tentativo di mediazione o negoziato: gli interessi strategici di Teheran e Washington sono inconciliabili. Il nodo del contendere più pressante è lo Stretto di Hormuz, che gli americani vogliono tornare a controllare e i persiani, al contrario, non hanno intenzione di mollare per mettere sul tavolo una leva negoziale insostituibile. Risultato: attacchi e contrattacchi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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