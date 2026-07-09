Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare obiettivi in Iran nonostante un accordo preliminare di cessate il fuoco, che si è rivelato poco duraturo. La ripresa degli attacchi è stata confermata da fonti militari e avviene in un contesto di escalation tra le due nazioni. L’accordo, firmato ma non rispettato, aveva previsto una pausa delle operazioni militari, che però non è stata mantenuta. La situazione rimane tesa con attacchi che continuano a coinvolgere obiettivi iraniani.

La guerra tra Stati Uniti e Iran conosce una nuova escalation. L’accordo preliminare di cessate il fuoco si è rivelato scritto sulla sabbia, come su Virgilio Notizie avevamo sottolineato subito dopo la firma. Il motivo principale è sempre lo stesso, che farà fallire qualsivoglia tentativo di mediazione o negoziato: gli interessi strategici di Teheran e Washington sono inconciliabili. Il nodo del contendere più pressante è lo Stretto di Hormuz, che gli americani vogliono tornare a controllare e i persiani, al contrario, non hanno intenzione di mollare per mettere sul tavolo una leva negoziale insostituibile. Risultato: attacchi e contrattacchi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Virgilio.it - Guerra Iran Usa, perché Donald Trump ha ripreso a bombardare Teheran nonostante il "cessate il fuoco"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

Notizie e thread social correlati

Iran, Trump: “Teheran ha violato cessate il fuoco”. Usa rispondono con raid, Teheran attacca Kuwait e BahreinL’Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrein, rispondendo ai raid statunitensi su obiettivi militari nell’area dello Stretto di Hormuz.

Guerra in Iran, Trump: “È stata Teheran a firmare per disperazione”, fonti USA: raggiunto accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, news in direttaLe trattative tra Usa e Iran sono state rinviate a tempo indeterminato in Svizzera.

Temi più discussi: Trump: L'intesa è finita. È di nuovo guerra tra Iran e Usa; Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran; Perché Trump attacca ancora l'Iran e dove vuole (o può) arrivare; Iran-Usa, perché è ripartito il conflitto di Hormuz? La rotta delle petroliere, gli attacchi e i mercati in rosso.

Guerra Iran-Usa, le ultime notizie in diretta del 9 luglio 2026 | Seconda notte consecutiva di raid Usa sull'Iran. Teheran: Hormuz riapre solo alle nostre condizioni https://t.co/1g49747DP0 x.com

Castex e perché gli Stati Uniti hanno perso la guerra in Iran reddit

Guerra Iran Usa, Pasdaran: Colpite basi militari Usa in Kuwait e Bahrein. LIVELe Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrein e minacciano di estendere gli attacchi, secondo la televisione di stato. Rumori di esplosioni sono st ... tg24.sky.it

Dall'intesa ai bombardamenti: così è riesplosa la crisi tra Usa e IranPer quel che mi riguarda il cessate il fuoco è finito. Lo chiarisce senza mezzi termini il presidente americano Donald Trump commentando, a margine del vertice Nato di Ankara, la ripresa del fuoco i ... msn.com