Grande Fratello Vip 9 | quando inizia opinioniste durata e concorrenti già scelti

Il Grande Fratello Vip 9 tornerà in autunno, con una programmazione anticipata rispetto alle previsioni. La show, condotta da Ilary Blasi, riprenderà la collocazione storica nella stagione autunnale dopo il ritorno avvenuto a marzo 2026. La produzione ha già scelto alcuni concorrenti e annunciato che ci saranno nuove opinioniste. La durata del reality e ulteriori dettagli sulle modalità di trasmissione saranno comunicati prossimamente.

Il Grande Fratello Vip 9 si prepara a tornare in anticipo rispetto alle attese e con diverse novità. Dopo il ritorno dello scorso marzo 2026, il reality condotto da Ilary Blasi avrebbe convinto i vertici Mediaset al punto da riportarlo nella sua collocazione storica autunnale. Tra ipotesi sulla data di inizio, opinioniste confermate e possibili concorrenti già scelti, cresce la curiosità attorno alla nuova edizione del programma di Canale 5. Il ritorno anticipato del Grande Fratello Vip 9. Dopo tre anni e mezzo di pausa, il Grande Fratello Vip 9 era tornato lo scorso marzo con Ilary Blasi alla conduzione. L’edizione ha segnato una svolta dopo le polemiche che avevano coinvolto Alfonso Signorini, riportando il format sotto una nuova gestione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Grande Fratello vip: ecco quando inizia e chi saranno le opinioniste

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