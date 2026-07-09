Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 202628 sono state pubblicate, con molte province che presentano elenchi vuoti per numerose classi di concorso. Questi elenchi sono utilizzati sia per assegnare il 50% dei ruoli sia per le supplenze. In alcune zone, le GaE risultano ormai scomparse per molte categorie, mentre in altre si trovano ancora elenchi pieni, soprattutto per le sezioni di infanzia e primaria.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. In tante province le GaE sono ormai vuote per moltissime classi di concorso*, in altre gli elenchi sono ancora consistenti soprattutto per infanzia e primaria. Sarà interessante vedere se ci saranno stati numerosi trasferimenti di provincia. *questo vuol che il 50% dei posti spettanti per i ruoli viene passato alle corrispondenti graduatorie dei concorsi. Benevento – Napoli definitive Napoli – Salerno – definitive Salerno – rettifica – ripubblicazione dopo scioglimento riserva – La Spezia – nelle GAE relative al personale docente di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di questa Provincia non vi sono aspiranti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili

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