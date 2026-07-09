Gori va in meta in gelateria Apre il suo locale in Francia
Un ex capitano della nazionale italiana di rugby ha aperto una gelateria a Bayonne, in Francia. Il locale, che si trova in una zona frequentata da turisti e appassionati di gelato, sarà aperto nelle prossime settimane. La nuova attività rappresenta il passaggio da atleta professionista a imprenditore nel settore alimentare. La gelateria si trova nel centro della città e si rivolge sia ai visitatori che ai residenti. La presenza di questa figura nota nel rugby italiano è stata annunciata attraverso canali locali.
Da capitano della Nazionale italiana di rugby a titolare di una gelateria in Francia: turisti ed amanti del gelato che nelle prossime settimane passeranno da Bayonne potrebbero trovare al bancone uno dei pilastri dell’ Italrugby di qualche anno fa. Già, perchè Edoardo Gori ha dato seguito al desiderio espresso ormai un biennio fa, quando si ritirò dal rugby giocato dopo un quinquennio trascorso proprio in terra transalpina, giocando in ProD2 con il Colomiers. L’ex rugbista pratese, cresciuto nel Gispi prima e nei Cavalieri poi e diventato "grande" nel Benetton Treviso, ha infatti annunciato l’inaugurazione di " Ughissimo ", il suo primo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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