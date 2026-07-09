gori va in meta in gelateria apre il suo locale in francia

Notizia in breve

Un ex capitano della nazionale italiana di rugby ha aperto una gelateria a Bayonne, in Francia. Il locale, che si trova in una zona frequentata da turisti e appassionati di gelato, sarà aperto nelle prossime settimane. La nuova attività rappresenta il passaggio da atleta professionista a imprenditore nel settore alimentare. La gelateria si trova nel centro della città e si rivolge sia ai visitatori che ai residenti. La presenza di questa figura nota nel rugby italiano è stata annunciata attraverso canali locali.