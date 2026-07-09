Gli Stati Uniti hanno condotto raid aerei contro l'Iran per il secondo giorno consecutivo, in risposta agli attacchi iraniani su tre petroliere nello stretto di Hormuz. La rappresaglia americana segue le dichiarazioni del presidente, che aveva annunciato la fine del cessate il fuoco dopo gli attacchi di martedì. Nessun dettaglio è stato fornito sui bersagli specifici o sui danni causati dai bombardamenti.

In reazione all'attacco iraniano contro due petroliere nello stretto di Hormuz e dopo che Trump aveva dichiarato finito il cessate il fuoco Per il secondo giorno di fila gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran in reazione agli attacchi iraniani di martedì contro tre petroliere che attraversavano lo stretto di Hormuz. Mercoledì il presidente statunitense Donald Trump aveva detto di considerare finito il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran previsto dal pre-accordo di giugno e che finora aveva retto. Gli ultimi bombardamenti statunitensi hanno avuto lo scopo di rendere più difficile per l’Iran controllare il traffico nello stretto. Il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran per il secondo giorno di fila

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

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