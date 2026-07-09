Gli Stati Uniti dividono il montepremi dei Mondiali da 14 milioni con la nazionale femminile
Gli Stati Uniti hanno deciso di dividere il montepremi dei Mondiali tra le squadre maschile e femminile. La nazionale femminile riceverà la metà di quanto ottenuto dalla squadra maschile, che ha guadagnato 14 milioni di dollari. L’accordo rappresenta un passo verso la parità salariale tra le due selezioni nazionali. La ripartizione riguarda esclusivamente i premi in denaro assegnati in occasione del torneo.
La nazionale statunitense femminile riceverà la metà del montepremi guadagnato dalla selezione maschile ai Mondiali: è l'accordo per la parità salariale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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