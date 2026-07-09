Ad aprire i quarti di finale del Mondiale sarà la sfida Francia-Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle ore 22 (ora italiana). Rimangono ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato. Dopo aver analizzato i migliori difensori e centrocampisti low cost, ecco i tre attaccanti dal costo contenuto da schierare nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Il Mondiale di Charles De Ketelaere - più che deludente fino alla partita contro il Senegal - è completamente svoltato nel primo tempo del match contro gli Usa, in cui ha segnato una doppietta in poco più di mezz'ora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli attaccanti low cost da schierare nei quarti del Fantacampionato Mondiale

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