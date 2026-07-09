Le borse boho, popolari tra le giovani degli anni Sessanta, sono tornate di tendenza nei saldi estivi 2026. Queste borse, associate allo stile hippie, furono indossate tra la fine degli anni 60 e l’inizio dei 70 come simbolo di protesta contro la borghesia benpensante. Ora sono considerate modelli cult, apprezzate per il loro fascino vintage e il richiamo a un periodo di contestazione sociale.

Perché le borse boho ci piacciono così tanto? Non esiste una risposta assoluta ma forse il loro successo è da ricercare nella loro origine. Quando le ragazze hippie le indossavano tra la fine degli Anni 60 e l’inizio dei 70 lo facevano come forma di protesta contro la borghesia benpensante. La loro forma chiamata hobo deve infatti il nome ai vagabondi del passato che se ne andavano in giro con fagotti di tessuto annodati a un bastone o con bisacce di pelle rimediate da qualche parte che nel tempo acquisivano un’aria vissuta. Forse è proprio questa storia di avventura e di viaggio senza una meta precisa che ha affascinato i designer. Tanto da trasformare questo accessorio di fortuna in un vero e proprio oggetto del desiderio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli accessori preferiti delle figlie dei fiori nei Sixties ora sono modelli cult da non farsi scappare ai saldi estivi 2026

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