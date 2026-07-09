Giovanni Frattini | Ci provo per il record italiano Stanno arrivando diversi giovani nel giavellotto

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanni Frattini ha dichiarato di voler tentare il record italiano nel giavellotto, con diversi giovani atleti che si avvicinano a questa disciplina. Ospite dell’ultima puntata di OA Focus, il giavellottista romagnolo, secondo in Italia per prestazioni, ha parlato dei suoi infortuni e del forte legame con lo sport. Frattini ha anche commentato le nuove leve che si stanno affacciando nel settore.

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Giovanni Frattini è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus. Il giavellottista romagnolo, secondo a livello italiano per prestazione, si è raccontato a 360 gradi tra infortuni che lo hanno segnato e un rapporto con questo sport che è la sua vita. L’atleta classe 2002 vanta la seconda prestazione italiana di sempre. Un traguardo o un punto di passaggio? “ Vediamo piano piano di provare ad avvicinarmi ancora di più a quel limite. Manca poco, è vicino, per cui perché non provarci. Mi mancano solo 99 centimetri dopotutto. Pesa parecchio, la vera difficoltà è ripetersi a quelle misure dato che non è per nulla scontato. Non penso ci sia un punto tecnico da migliorare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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