Un uomo con i capelli corti e occhi chiari si trova seduto, con un sorriso sereno, in un ambiente luminoso. Il suo sguardo si perde in un punto lontano, mentre parla di come si senta più brillante in alcune città come Barcellona, Kyoto, Aix-en-Provence e Firenze. La sua voce è calma e naturale, e le sue mani si muovono leggermente mentre descrive i luoghi che lo ispirano di più.

Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. In certi luoghi mi sento più brillante che in altri. La mia intelligenza vola a Barcellona, Kyoto, Aix-en-Provence e Firenze. Invece sembro ottuso a Monaco, Mosca e Washington. Perfino nella California del nord, dove vivo da tanti anni, certi luoghi tirano fuori il meglio di me. Quando sono in Valencia street, a San Francisco, mi sento mediocre, mentre nel centro di Berkeley sono particolarmente saggio. Come si spiega? Una branca dell’astrologia conosciuta come astrocartografia sostiene che i punti di forza tendono a brillare in certi luoghi più che in altri. Nelle prossime settimane, , t’invito a sperimentare la possibilità che sia così anche per te. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Gemelli luglio 2026

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