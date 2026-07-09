Una donna è stata denunciata per aver contribuito alla pianificazione della rapina da 200mila euro a Gela lo scorso 24 aprile. Due pregiudicati sono stati arrestati, mentre una terza persona è stata identificata come complice. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno ricostruito l’intera dinamica del furto ai danni di un commerciante di preziosi. La rapina è stata compiuta da due uomini armati e travisati.

Tre persone sono state denunciate a seguito della rapina avvenuta a Gela lo scorso 24 aprile ai danni di un commerciante di preziosi. L’azione criminale, compiuta da due pregiudicati gelesi, è stata ricostruita grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, che hanno portato anche all’individuazione di una terza complice. Le indagini e il recupero della refurtiva Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 24 aprile, quando due uomini, rispettivamente di quaranta anni e trentasei anni, entrambi con precedenti penali e residenti a Gela, hanno messo a segno una rapina ai danni di un gioielliere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gela, rapina al gioielliere da 200mila euro: denunciata una donna, il suo ruolo nella pianificazione del colpo

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