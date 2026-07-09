futuro nazionale di vannacci sorpassa la lega nei sondaggi

AGI - La Supermedia di oggi 'certifica' il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega, già preannunciato da diversi sondaggi nelle scorse settimane. FN sale infatti sopra il 6%, crescendo di un ulteriore 0,9% nelle ultime due settimane, mentre il centrodestra nel complesso arretra esattamente della stessa misura, e la Lega scende al 5,8% (-0,4%). Stabili invece i partiti di opposizione: il vantaggio del Campo Largo sul centrodestra sale così a oltre 2 punti e mezzo. La Supermedia liste. La Supermedia coalizioni 2022. La Supermedia Coalizioni 2026:. NOTA: La Supermedia YoutrendAgi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. 🔗 Leggi su Agi.it

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Futuro Nazionale, il partito di Vannacci decisivo per gli equilibri politici

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