Francia Marocco rebus Thuram | Deschamps lo gestisce dopo il problema fisico

Marcus Thuram potrebbe concludere il suo primo Mondiale con una sola partita disputata. L’attaccante, in forza all’Inter, ha avuto un problema fisico che ha limitato le sue presenze in nazionale. Dopo un infortunio, il tecnico della squadra ha deciso di gestirlo attentamente, lasciandolo in panchina in alcune occasioni. La sua partecipazione al torneo resta incerta, con poche chance di scendere in campo nuovamente.

di Lorenzo Vezzaro L’attaccante nerazzurro Marcus Thuram rischia di chiudere il Mondiale con una sola presenza. Il Mondiale 2026 di Marcus Thuram si sta rivelando un vero e proprio enigma. La Francia si appresta a sfidare il Marocco nei quarti di finale, ma l’impiego del centravanti dell’ Inter resta avvolto dai dubbi. Finora il bilancio dell’attaccante nerazzurro recita una sola presenza, con zero gol e zero assist, raccolta esclusivamente da subentrato a causa di un piccolo problema fisico che ne ha pesantemente condizionato l’inizio del torneo e la brillantezza atletica. L’attacco stellare di Deschamps e il recupero del francese. Il commissario tecnico Didier Deschamps si trova a gestire un reparto offensivo stellare e difficilmente deciderà di rischiare la punta interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

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