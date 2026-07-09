Francia Marocco la partita di Mbappé | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Da calcionews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i quarti di finale del Mondiale 2026 tra Francia e Marocco, Kylian Mbappé ha giocato una partita di rilievo. La sua prestazione è stata oggetto di analisi, concentrandosi sulle azioni e sui momenti chiave dell’attaccante. La partita si è conclusa con la squadra francese che ha raggiunto le fasi successive del torneo.

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Francia Marocco, la partita di Mbappé: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante ai quarti di finale del Mondiale. Uno dei protagonisti di Francia Marocco, la gara valida per i quarti di finale del  Mondiale 2026, è senza dubbio Kylian Mbappé. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di Mbappé. PRIMO TEMPO Al 4? Mbappè in posizione centrale accende la manovra allargando a destra, poco dopo riceve palla e impegna Bounou con conclusione da fuori area molto pericolosa, indirizzata all’angolino. Kylian sembra decisamente in fire, al 5? prova l’allungo e si porta la sfera fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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