Francia Marocco la partita di Mbappé | il focus sulla prestazione dell’attaccante
Durante i quarti di finale del Mondiale 2026 tra Francia e Marocco, Kylian Mbappé ha giocato una partita di rilievo. La sua prestazione è stata oggetto di analisi, concentrandosi sulle azioni e sui momenti chiave dell’attaccante. La partita si è conclusa con la squadra francese che ha raggiunto le fasi successive del torneo.
Francia Marocco, la partita di Mbappé: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante ai quarti di finale del Mondiale. Uno dei protagonisti di Francia Marocco, la gara valida per i quarti di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Kylian Mbappé. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di Mbappé. PRIMO TEMPO Al 4? Mbappè in posizione centrale accende la manovra allargando a destra, poco dopo riceve palla e impegna Bounou con conclusione da fuori area molto pericolosa, indirizzata all’angolino. Kylian sembra decisamente in fire, al 5? prova l’allungo e si porta la sfera fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
FRANCES PROFESSIONAL PERFORMANCE AGAINST PARAGUAY
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Francia-Marocco non è solo calcio. Dopo i disordini degli ultimi anni, torna il tema della sicurezza e dell’integrazione. Una partita non dovrebbe mai trasformarsi in un problema di dis-ordine pubblico. Il commento di Alessandro Gonzato #Sicurezza #FranciaM x.com
Ore 22.30 oh Maurizio ,cosa si può stuzzicare guardando la partita Francia/ Marocco ,poi con sto caldo ??? Una bella tagliatella che con ragù di cinghiale in bianco è l'ideale un abbraccio Marco Chef facebook
Discussione della partita: Brasile vs Marocco | Coppa del Mondo | Gruppo C | 13 giu 22:00 UTC reddit
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Francia Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Francia Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026 in programma stasera, 9 luglio 2026. Tutte le info ... tpi.it