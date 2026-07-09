Francia Marocco la partita di Mbappé | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Notizia in breve

Durante i quarti di finale del Mondiale 2026 tra Francia e Marocco, Kylian Mbappé ha giocato una partita di rilievo. La sua prestazione è stata oggetto di analisi, concentrandosi sulle azioni e sui momenti chiave dell’attaccante. La partita si è conclusa con la squadra francese che ha raggiunto le fasi successive del torneo.