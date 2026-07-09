Kylian Mbappe guida la squadra francese contro il Marocco in una partita valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo. La sfida si svolge a Foxborough, con Mbappe impegnato a superare i campioni africani e avanzare nella competizione. Sono stati segnalati commenti e polemiche sui social media riguardo all’evento, mentre sono stati forniti aggiornamenti sui gol e le statistiche della partita in corso.

2026-07-09 21:20:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Kylian Mbappe guiderà stasera la sfida della Francia a Foxborough mentre cercherà di superare i campioni africani del Marocco e conquistare un posto nelle semifinali della Coppa del Mondo. Le squadre si scontrano ripetendo la semifinale di quattro anni fa in Qatar, vinta 2-0 dai Bleus. La Francia è la favorita, ma il Marocco può vantare un’imbattibilità di 34 partite, un periodo che li ha visti incoronati vincitori dell’AFCON a gennaio, anche se in circostanze controverse. Mbappe ha segnato finora sette gol nel torneo, lo stesso numero di Erling Haaland e uno dietro il leader della Scarpa d’Oro Lionel Messi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Francia-Marocco: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre Mbappe cerca di abbattere i campioni africani

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l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit