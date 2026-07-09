Il palinsesto di Canale 5 prevede il proseguimento delle serie turche giovedì 9 luglio 2026, con i titoli Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia. Le puntate saranno trasmesse nel pomeriggio e sono accessibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Giovedì 9 luglio 2026 proseguirà l'appuntamento con le serie tv turche nel pomeriggio di Canale 5 (disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity). Alle 14.10 ci sarà Forbidden Fruit, ormai arrivata alla sua quarta stagione ma con ancora altre due stagioni complete da trasmettere. Alle 14.45 ci sarà una delle due novità estive che arrivano dalla Turchia, Far Away, mentre alle 16.45 ci sarà la tragica storia dei 4 fratelli orfani di Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Caner ed Emir hanno deciso di non fare più le spie per Ender e Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 9 luglio

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