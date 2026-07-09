Forbidden fruit anticipazioni al 17 luglio | Ender mette a punto un nuovo piano

Tra il 13 e il 17 luglio, Ender prepara un nuovo piano contro Yildiz, coinvolgendo Caner e chiedendogli di mentire a Emir. Ender si concentra su questa strategia, mentre Caner riceve l’ordine di nascondere la verità. La trama si sviluppa con le manovre di Ender e le azioni di Caner, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze. La vicenda si svolge nel contesto di tensioni tra i personaggi principali, senza specificare altri coinvolgimenti.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 13 al 17 luglio.Ender mette a punto un nuovo piano per colpire Yildiz. Ender mette a punto un nuovo piano per colpire Yildiz e coinvolge Caner, chiedendogli di mentire al loro amico Emir. I due gli fanno credere che Sahika abbia incaricato un fotografo di seguire Yildiz e Kerim per immortalare la loro relazione e che sia necessario recuperare gli scatti minacciando il fotografo. In realtà si tratta di una messinscena: il fotografo è un conoscente di Caner e le fotografie gli vengono recapitate proprio da lui, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. Nel frattempo Kaya invita Halit e Yildiz a cena a casa sua insieme a Sahika, per ringraziare Yildiz di aver scelto lui come testimone di nozze. 🔗 Leggi su 2anews.it

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FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI 8 LUGLIO: Ender manipola il figlio, Erim pronto a vuotare il sacco!

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