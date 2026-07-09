Forbidden fruit 4 replica puntata 9 luglio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 9 luglio, è andata in onda la nona puntata di Forbidden Fruit 4, disponibile in streaming su Video Mediaset. In questa puntata, il personaggio di Halit continua a mettere in atto il suo piano di vendetta contro Yildiz, organizzando una situazione in cui lei e Kerim si trovano da soli a pranzo. La scena è stata allestita in modo da poterli fotografare senza che se ne rendano conto.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 9 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Halit porta avanti il suo piano di vendetta contro Yildiz e crea una situazione ideale per cui la donna e Kerim si trovano da soli, a pranzo, pronti per essere fotografati a loro insaputa. Tuttavia, le cose non vanno come previsto, poichè Sahika, avendo capito le intenzioni di Halit, decide di approfittare della situazione. Dopo aver chiesto ad Haluk di neutralizzare il fotografo, Sahika offre ad Halit alcune foto che ritraggono Yildiz e Kerim da soli sul lungomare. In cambio, però, esige che, il giorno del matrimonio, Halit sposi lei invece di Yildiz. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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