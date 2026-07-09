Il proprietario dell’ex Convitto della Calza a Firenze ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune per avviare un ristorante all’interno del complesso, collegato alla realizzazione di un nuovo museo. La richiesta arriva dopo che, nei mesi scorsi, le autorità avevano contestato la presenza di un’attività ricettiva non autorizzata, ritenuta una foresteria. Il Comune ha però negato l’autorizzazione sia per il museo che per il ristorante.

La proprietà dell’ex Convitto della Calza a Firenze — da mesi al centro di una querelle per una foresteria che secondo la Polizia municipale nasconde quella che di fatto è un’attività ricettiva — presenta al Comune una Scia per aprire un ristorante a servizio del nuovo museo nato al suo interno. Ma dagli uffici di Palazzo Vecchio la risposta somiglia a una bordata: il ristorante non può essere ammesso perché è lo stesso museo a non essere autorizzato, mancando di titolo edilizio. È solo l’ultima puntata del braccio di ferro tra piazza della Signoria e piazza della Calza che va avanti dallo scorso autunno. La notizia — emersa da un accesso... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, tira e molla all'ex convitto della Calza con un altro no dal Comune: «Stop al museo e anche al ristorante»

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