Fine di un amore

Un ex presidente degli Stati Uniti ha chiesto ufficialmente un ordine restrittivo contro la leader italiana, chiedendo che venga emesso un ordine di cattura nei suoi confronti. La richiesta si basa su un astio personale nei confronti della politica italiana, e la richiesta è stata presentata in modo ironico. La decisione sarà presa da un giudice, che valuterà se ci sono i presupposti legali per emettere l’ordine.

L’astio di Trump per la Meloni è una cosa che va fuori di ogni misura comprensibile. Adesso l’americano è arrivato a chiedere per Meloni, ironicamente, un ordine restrittivo, cioè un ordine di cattura. Ma cosa c’è dietro a questo odio implacabile dopo che s’erano tanto amati? Livia Contini via email Gentile lettrice, l’ordine restrittivo di cui parla Trump non è un mandato di cattura, che si direbbe warrant in inglese. L’ordine restrittivo è un provvedimento emesso dal giudice per impedire a una persona, in genere un molestatore o stalker, di avvicinarsi o contattare la vittima. Se ne desume, in via di ipotesi, che Meloni abbia tentato la riappacificazione mandando a Trump messaggi che lui ha trovato fastidiosi e, sprezzantemente, ha fatto sapere che li considera roba da stalking. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Amore senza fine di Rabindranath Tagore

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