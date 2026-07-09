Durante un evento nei Giardini Vaticani è stata presentata la Fiat Topolino, un omaggio alla micromobilità. L’occasione ha permesso anche un breve test drive, raro e speciale, attraverso i giardini, un’area che combina natura, arte e spiritualità. La sfilata ha attirato l’attenzione su questo modello, che rappresenta un ritorno alle dimensioni compatte e alla mobilità urbana sostenibile. L’evento ha unito il piacere della guida a un contesto esclusivo e suggestivo.

L’evento di annuncio, dunque, è stata l’occasione perfetta per organizzare un brevissimo test drive - più unico che raro - attraverso i Giardini Vaticani, un suggestivo connubio tra natura, arte e spiritualità. Nati nel 1279 come oasi di riposo e meditazione per Papa Niccolò III (e tutti i pontefici a seguire), sono stati la passerella d’eccezione per la Topolino, che ha ampliato la sua gamma con nuove interpretazioni di design. In primis l’inedito colore Corallo, poi la carrozzeria Dolcevita rinnovata. «La nostra missione resta sempre la stessa», ha dichiarato Olivier François, CEO di Fiat e CMO del Gruppo Stellantis. «Rendere la mobilità più semplice, intelligente e accessibile». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fiat Topolino, la sfilata nei Giardini Vaticani è un omaggio alla micromobilità

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