FEEL ME di Nefertiti Cat | Recensione

Feel Me é un dark romance ambientato in Italia scritto da Nefertiti Cat e pubblicato da Sperling & Kupfer. Trama. Damiano ha vent’anni e una vita che corre sempre sul filo del baratro. Cresciuto in un quartiere dove sopravvivere conta più che sognare, si muove tra furti su commissione, imprese pericolose e legami che sanno di condanna. Porta addosso cicatrici che nessuno vede, rabbia che brucia sottopelle e un segreto che non concede a nessuno: Damiano scrive. Le parole sono l’unico luogo in cui non deve indossare una maschera. Eva crede nella scuola come ultima possibilità. È una giovane professoressa che sceglie di guardare oltre le etichette, di credere nei ragazzi difficili, in quelli che il mondo ha già deciso di perdere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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