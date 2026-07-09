Far Away replica puntata 9 luglio in streaming | Video Mediaset

Il 9 luglio sono stati trasmessi in replica streaming su Video Mediaset gli episodi 35 e 36 della soap turca Far Away. La programmazione ha previsto un doppio appuntamento, disponibile per la visione successivamente online. I due episodi sono stati trasmessi in streaming su Canale 5 e sono ora accessibili tramite la piattaforma di Mediaset.

Doppio appuntamento oggi – giovedì 9 luglio – la soap turca Far Away. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 35 e 36 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. È il compleanno di Deniz e alla villa hanno organizzato una festa a sorpresa per lui. Cihan decide di regalargli una passeggiata a cavallo e porta con sé Alya e sua sorella. Sahin arriva alla villa, furioso, chiedendo di parlare con Sadakat che ha provato a uccidere il padre. Cihan lo informa che se ne è pentito e avrebbe preferito lasciarlo morire. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Far Away 40 Episodio anticipazioni - Alya va a trovare Mine contro la volontà di Cihan

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Oddio ma domani ci sarà LA puntata (non cagatemi il cazzo dicendo che sto spoilerando perché tanto sappiamo tutti che prima o poi sarebbe arrivato il momento in cui lei accetta il matrimonio) #FarAway x.com

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