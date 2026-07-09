Far Away anticipazioni puntate italiane dal 13 al 17 luglio | Alya rimane alla villa e soccorre Sadakat

Nella settima settimana di programmazione di Far Away, Alya rimane alla villa e soccorre Sadakat. La programmazione prevede due episodi al giorno, con trame che si sviluppano rapidamente. La serie turca, trasmessa nel daytime di Canale 5, si prepara a offrire nuovi colpi di scena negli episodi in onda dal 13 al 17 luglio. La presenza di Alya alla villa e il suo intervento per Sadakat sono tra gli eventi principali di questa fase.

Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella settima settimana di programmazione? Complice una programmazione “rinforzata” con due episodi ogni giorno, le trame avranno una importante accelerazione. Scopriamo insieme le anticipazioni dal 13 al 17 luglio. Far Away, trame episodi al 17 luglio: Alya rinuncia a partire. Alya va all’aeroporto con suo figlio Deniz. La donna è pronta a partire per New York ma – una volta giunta ai controlli – un evento inaspettato la blocca. Cihan l’ha seguita di nascosto, e ha assistito alla scena senza mai avvicinarla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Far Away 78 Episodio anticipazioni in italiano - Sadakat caccia Alya dalla villa

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FAR AWAY UN SOLO EPISODIO OK CHE È ANCORA IN PRODUZIONE PERÒ GODO COSÌ NON SPRECHIAMO PUNTATE MA ALLO STESSO TEMPO MI STA PIACENDO COSÌ TANTO CHE LA SERA È UN PIACERE RECUPERARE DUE EPISODI UFFFFF x.com

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