Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 9 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 20:30, si è svolta l’estrazione del concorso VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i numeri estratti. I risultati sono stati pubblicati subito dopo l’estrazione. Non sono stati annunciati eventuali numeri vincenti o premi assegnati. La prossima estrazione è prevista per la stessa ora del giorno successivo.