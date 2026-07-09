Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 9 luglio 2026
Oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 20:30, si è svolta l’estrazione del concorso VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i numeri estratti. I risultati sono stati pubblicati subito dopo l’estrazione. Non sono stati annunciati eventuali numeri vincenti o premi assegnati. La prossima estrazione è prevista per la stessa ora del giorno successivo.
Estrazione VinciCasa oggi 9 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 8 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 7 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 6 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 5 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 4 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 9 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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