Con l’arrivo dell’estate, molte persone si dirigono verso spiagge e piscine per ottenere un’abbronzatura. Tuttavia, un dermatologo avverte che l’abbronzatura non equivale a una pelle sana. La pelle si scurisce a causa di danni causati dai raggi UV, che possono portare a invecchiamento precoce e aumentare il rischio di tumori cutanei. La ricerca scientifica dimostra che la tintarella non è un indicatore di salute della pelle.

FUCECCHIO – Con l’arrivo della stagione estiva cresce il desiderio di abbronzarsi. Per molti è sinonimo di vacanza, per altri di benessere e buona salute. In realtà, dal punto di vista dermatologico, l’abbronzatura non è un indicatore di pelle sana. E la conferma arriva dallo specialista: “Spesso si pensa che una pelle molto abbronzata sia una pelle sana – afferma il dottor Luca Brandini, dermatologo dell’Ausl Toscana centro all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio –, ma dal punto di vista medico non è così. L’abbronzatura è una risposta di difesa della cute nei confronti delle radiazioni ultraviolette. La melanina viene prodotta proprio per cercare di limitare i danni che il sole può provocare alle cellule della pelle, danni che nel tempo possono favorire il fotoinvecchiamento e aumentare il rischio di tumori della pelle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Estate e voglia di tintarella, il dermatologo: “Abbronzatura non è sinonimo di pelle sana”

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