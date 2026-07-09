Escherichia coli controlli negativi La piscina riapre anche per i piccoli
La piscina comunale di Bastia ha riaperto dopo aver superato i controlli di sicurezza. Nei giorni scorsi, era stata chiusa a causa di alcuni casi di infezione da Escherichia coli. I controlli di laboratorio hanno dato esiti negativi, permettendo la riapertura anche per i bambini. La struttura ha ripreso regolarmente le attività, rispettando le procedure di sicurezza sanitarie. Nessuna altra informazione sulle persone coinvolte o sui tempi di chiusura precedenti.
Riapre i battenti, anche per i piccoli, la piscina comunale di Bastia. Nei giorni scorsi, a seguito dei casi verificatisi di contagio da Escherichia Coli su tre bambini, il sindaco del Comune di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ne aveva disposto, in via precauzionale, la chiusura a tutti i bimbi di età inferiore ai 6 anni ed a quelli che fanno uso di costumi-pannolino, "finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione di eventuali ulteriori contagi". Dopo i controlli di sicurezza, arriva la buona notizia, con riapertura completa dell’impianto. Lo afferma proprio il municipio bastiolo che ha diramato una nota stampa, dalla quale "emerge la negatività del parametro Escherichia coli, compreso il ceppo produttore di Shiga tossina (STEC). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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