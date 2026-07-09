escherichia coli controlli negativi la piscina riapre anche per i piccoli

Notizia in breve

La piscina comunale di Bastia ha riaperto dopo aver superato i controlli di sicurezza. Nei giorni scorsi, era stata chiusa a causa di alcuni casi di infezione da Escherichia coli. I controlli di laboratorio hanno dato esiti negativi, permettendo la riapertura anche per i bambini. La struttura ha ripreso regolarmente le attività, rispettando le procedure di sicurezza sanitarie. Nessuna altra informazione sulle persone coinvolte o sui tempi di chiusura precedenti.