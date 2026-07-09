emergenza terremoto raccolti oltre 50mila euro per il venezuela

In una settimana sono stati raccolti oltre 50mila euro tramite una campagna di solidarietà promossa da due organizzazioni. I fondi sono destinati a sostenere interventi di emergenza e la ricostruzione in seguito al terremoto che ha colpito il Venezuela. La somma si aggiunge agli sforzi per affrontare i danni causati dall’evento sismico e garantire assistenza alle aree più colpite.

SOLIDARIETÀ. Prosegue la raccolta fondi promossa da Caritas e Diakonia: «Danni enormi, c’è bisogno dell’aiuto di tutti». Nel giro di una settimana sono già stati raccolti oltre 50mila euro volti a garantire un sostegno efficace agli interventi di emergenza e, soprattutto, alla cruciale fase della ricostruzione. Sta ottenendo risultati significativi, grazie alla generosità di cittadini, parrocchie, associazioni e realtà del territorio bergamasco, la raccolta fondi promossa da Caritas Bergamasca e da Fondazione Diakonia in favore del Venezuela devastato dal violento terremoto. «Grazie alla generosità di tanti abbiamo superato quota 50mila euro... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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