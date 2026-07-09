A meno di un anno dalle elezioni comunali del 2027, il partito di centrodestra ha annunciato l’intenzione di presentare un proprio candidato a Bologna. La decisione arriva in un momento di incertezza, con il centrodestra ancora senza un nome condiviso per sfidare l’attuale sindaco. La forza politica ha dichiarato di essere pronta a proporre un proprio rappresentante alle prossime consultazioni amministrative.

A meno di un anno dalle Amministrative 2027, i forzisti provano a dare una scossa al centrodestra bolognese ancora lontanissimo dal trovare una quadra sul candidato che sfiderà il sindaco Matteo Lepore. «Forza Italia è pronta a mettere in campo anche un proprio candidato sindaco», annuncia il partito guidato da Antonio Tajani. A bordo campo, che si scalda da tempo per gli azzurri, c’è la consigliera regionale Valentina Castaldini. Un nome che, seppure non pronunciato, viene già stoppato dalla Lega: «Se deve essere un politico non deve essere già impegnato in Regione e conosciuto solo dentro determinati circoli chiusi». Mentre da Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami non cambia idea: «Rimango convinto che l’opzione migliore sia un candidato civico, ma se ci sono proposte ben vengano». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Elezioni Amministrative 2027, a Bologna la scossa di Forza Italia: «Siamo pronti a presentare un nostro candidato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni Bologna 2027, Forza Italia lancia la sfida a Lepore: "Sicurezza priorità assoluta, pronti a un progetto alternativo"Forza Italia ha annunciato una proposta politica per le elezioni comunali di Bologna nel 2027, concentrandosi su sicurezza, traffico e abitazioni.

Elezioni amministrative 2027, Vannacci schiera le truppe: “Futuro Nazionale avrà un suo candidato a Milano”Il movimento Futuro Nazionale annuncia che presenterà un proprio candidato alle prossime elezioni amministrative a Milano.

Temi più discussi: A Milano è pieno di candidati per delle primarie che non ci sono; La mossa a sorpresa di Daniela Santanché: Il centrodestra candidi Di Pietro a sindaco di Milano; Di Pietro sindaco a Milano, l'idea di Santanché per il centrodestra; A Palermo si parla già delle elezioni: parte il (primo) toto-nomi dei candidati sindaco.

? Elezioni amministrative 2027, Vannacci schiera le truppe: Futuro Nazionale avrà un suo candidato a Milano dlvr.it/TT8fnt #Elezioni2027 #PoliticaMilano #FuturoNazionale #RobertoVannacci #CandidatiSindaco - X x.com

Elezioni Amministrative 2027, a Bologna la scossa di Forza Italia: Siamo pronti a presentare un nostro candidatoDopo il pressing di Matteo Salvini per le primarie, il partito guidato da Antonio Tajani fa la sua mossa. In pole la consigliera azzurra Valentina Castaldini: Questa città ha necessità di più ascolto ... corrieredibologna.corriere.it

Età dell'elettorato nelle principali elezioni di New York durante il voto anticipato reddit

Il M5S avvia il Tavolo per costruire una proposta progressista per le amministrative 2027 a GallarateIl gruppo è già al lavoro da marzo e punta a dialogare con l'area del centrosinistra per l'alternativa. Vogliamo contribuire alla costruzione di un progetto amministrativo credibile ... varesenews.it