Elezioni Amministrative 2027 a Bologna la scossa di Forza Italia | Siamo pronti a presentare un nostro candidato

Da corrieredibologna.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A meno di un anno dalle elezioni comunali del 2027, il partito di centrodestra ha annunciato l’intenzione di presentare un proprio candidato a Bologna. La decisione arriva in un momento di incertezza, con il centrodestra ancora senza un nome condiviso per sfidare l’attuale sindaco. La forza politica ha dichiarato di essere pronta a proporre un proprio rappresentante alle prossime consultazioni amministrative.

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A meno di un anno dalle Amministrative 2027, i forzisti provano a dare una scossa al centrodestra bolognese ancora lontanissimo dal trovare una quadra sul candidato che sfiderà il sindaco Matteo Lepore. «Forza Italia è pronta a mettere in campo anche un proprio candidato sindaco», annuncia il partito guidato da Antonio Tajani. A bordo campo, che si scalda da tempo per gli azzurri, c’è la consigliera regionale Valentina Castaldini. Un nome che, seppure non pronunciato, viene già stoppato dalla Lega: «Se deve essere un politico non deve essere già impegnato in Regione e conosciuto solo dentro determinati circoli chiusi». Mentre da Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami non cambia idea: «Rimango convinto che l’opzione migliore sia un candidato civico, ma se ci sono proposte ben vengano». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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