Effetto Haaland la Norvegia resta senza maglie | tifosi in coda tutta la notte e prezzi fino a 416 euro

Le maglie ufficiali della nazionale norvegese sono esaurite da giorni, con molti tifosi in coda tutta la notte per acquistarle. I prezzi sul mercato secondario sono arrivati fino a 416 euro. La carenza riguarda tutte le taglie e i negozi non hanno più scorte disponibili. La situazione si verifica a pochi giorni dal quarto di finale dei Mondiali contro l’Inghilterra, previsto per sabato 11 luglio a Miami.

In Norvegia l’effetto Erling Haaland è diventato anche un caso commerciale. A due giorni dal quarto di finale dei Mondiali contro l’Inghilterra, in programma sabato 11 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami, le maglie ufficiali della nazionale norvegese sono introvabili. Nike e diversi rivenditori europei hanno esaurito le scorte, mentre a Oslo centinaia di tifosi si sono messi in fila per ore, in alcuni casi già dalla notte prima, pur di riuscire ad acquistare una divisa della squadra che ha eliminato il Brasile. «Abbiamo sottostimato la domanda». La Federazione calcistica norvegese ha ammesso di aver sottovalutato la domanda. Il direttore commerciale Runar Pahr Andresen ha spiegato all’emittente TV2 che l’interesse dei tifosi «ha superato ogni previsione» e che gli ordini hanno raggiunto quest’anno livelli record. 🔗 Leggi su Open.online

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