È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Da tpi.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È disponibile da oggi la versione digitale del nuovo numero di Internazionale, acquistabile tramite l’app. La copia cartacea sarà invece in vendita a partire da domani.

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È uscito il  nuovo   numero  di   Internazionale.  Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani,  venerdì 10 luglio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Chi governa l’era digitale del denaro. Nell’Eurozona oltre il 60% delle transazioni elettroniche viaggia su circuiti americani. Così perdiamo ricavi e dati strategici. E la nostra autonomia è a rischio. Ecco i progetti in corso che puntano a difendere la sovranità europea sui pagamenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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