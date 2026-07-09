e ora topolino viaggia anche tra le mura del vaticano

Notizia in breve

Un Fiat Topolino ha percorso i giardini vaticani durante un test drive, con la scorta della gendarmeria di Stato e il supporto del Palazzo del Governatorato. L'evento si è svolto all’interno delle mura del Vaticano, coinvolgendo il veicolo in un percorso limitato. Non sono stati riportati incidenti o incidenti durante l’attività. La prova è stata condotta con il supporto delle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le finalità.