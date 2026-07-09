E ora Topolino viaggia anche tra le mura del Vaticano
Un Fiat Topolino ha percorso i giardini vaticani durante un test drive, con la scorta della gendarmeria di Stato e il supporto del Palazzo del Governatorato. L'evento si è svolto all’interno delle mura del Vaticano, coinvolgendo il veicolo in un percorso limitato. Non sono stati riportati incidenti o incidenti durante l’attività. La prova è stata condotta con il supporto delle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le finalità.
Test drive davvero irripetibile al volante di Fiat Topolino nei giardini vaticani, scortata dalla gendarmeria di Stato, dal Palazzo del Governariato lungo i viali che salgono in un paradiso incantato, tra alberi secolari, erbe officinali e un variopinto catalogo botanico con la basilica di San Pietro che scompare e poi riappare come per magia, facendo dimenticare il caldo che nemmeno il piccolo ventilatore posizionato sul cruscotto riesce ad attenuare. La “mia” Topolino color Verde Vita è uno dei venti esemplari della microcar consegnati da Fiat ai due Segretari generali del Governatorato monsignor Emilio Nappa e l’avvocato Giuseppe... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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