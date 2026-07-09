djokovic e messi tango infinito

Novak Djokovic e Lionel Messi sono considerati due grandi atleti che superano i limiti umani. Non si parla più di un ultimo tango o di un canto del cigno, poiché entrambi continuano a ottenere risultati sorprendenti nelle rispettive discipline. La loro presenza nel mondo dello sport si protrae nel tempo, mantenendo elevata l’attenzione e il livello di competizione. Sono esempi di longevità e di performance eccezionali che sfidano le aspettative classiche.

Guai parlare di ultimo tango. L’espressione ’canto del cigno’? Non vale più. Perché fenomeni come Novak Djokovic e Lionel Messi da sempre spostano un po’ più in là quelli che sono i limiti dell’umano. Lo hanno fatto l’altra sera, quasi in contemporanea a meridiani di distanza. Mentre la ’Pulce ’ rovinava la festa dell’Egitto in una sfida mondiale quasi irrecuperabile, dall’altra parte del globo, mentre scoccavano le 23 di Greenwich, Nole chiudeva al quinto set una delle partite più lunghe di Wimbledon contro un giovinotto come Auger Aliassime. Ad accomunare Djokovic e Messi non c’è solo l’età – 39 anni e appena un mese di distanza –, ma quell’inesauribile fame capace oggi di mescolarsi con un’esperienza che vale oro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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