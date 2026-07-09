Disabilità | anno record per la Lega del Filo d’Oro massimo storico di utenti e giornate di ricovero erogate

La Fondazione Lega del Filo d’Oro ha annunciato un record storico di utenti e giornate di ricovero erogate nel 2025, durante la presentazione del Bilancio Sociale presso l’Università degli Studi di Milano. Nel corso dell’anno, il numero di persone assistite e le giornate di ricovero sono aumentate rispetto agli anni precedenti. La fondazione ha evidenziato un incremento significativo rispetto agli anni passati, raggiungendo i dati più alti mai registrati nella sua storia.

La Fondazione Lega del Filo d’Oro ha presentato presso l’Università degli Studi di Milano il Bilancio Sociale 2025, anno in cui l’ente ha registrato nuovi record. È stato raggiunto, infatti, il numero più alto di utenti seguiti nella storia della Fondazione: 1.405 persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale che, assieme alle loro famiglie, hanno ricevuto uno o più servizi nelle varie modalità, in crescita del 10% rispetto al 2024. Sono inoltre state 74mila le giornate di ricovero erogate dai 5 Centri Residenziali, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente e i Servizi e le Sedi Territoriali sono stati punto di riferimento per 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Disabilità: anno record per la Lega del Filo dOro, massimo storico di utenti e giornate di

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