Dichiara lascia il partito | Delusa da Forza Italia Prima viene il rispetto

Loretta Dichiara, ex dirigente provinciale e militante di lunga data di Forza Italia, ha annunciato le dimissioni dal partito. La decisione arriva dopo aver inviato una lettera al segretario nazionale, senza ricevere risposta. Dichiara ha dichiarato di essere delusa da Forza Italia e ha sottolineato che il rispetto viene prima di tutto.

Dopo la lettera al segretario nazionale Antonio Tajani, rimasta senza risposta, rinuncia ai suoi incarichi in Forza Italia Loretta Dichiara, ex dirigente provinciale e storica militante del partito. Dichiara aveva rilevato, da un post del senatore Francesco Battistoni, che si era tenuta la prima riunione della nuova segreteria regionale, senza sapere chi ci fosse e cosa fosse venuto fuori. "Ho chiesto più volte trasparenza, ma nessuno mi ha fatto sapere nulla – spiega Dichiara, delegata per Morrovalle e Montecosaro –. Così ho maturato la decisione di lasciare il partito". La decisione è stata comunicata via posta elettronica certificata. "Credo che troverò in altri lidi ciò che Forza Italia mi ha dato dagli albori, quando era un club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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